Трехэтажный дом загорелся в поселении Марушкинское

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Россия, Москва, поселение Марушкинское, деревня Крёкшино, коттеджный посёлок Чистые Пруды Карта всех событий

Пожар вспыхнул в частном доме в Новой Москве. Огонь полностью охватил кровлю дома. Об этом во вторник, 8 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Пожар произошел в трехэтажном здании, которое находится в коттеджном поселке Чистые Пруды в поселении Марушкинское.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Подмосковью корреспонденту «ВМ» сообщили, что на место выехали машины ведомства.

— Информация с места уточняется, — заключили в ведомстве.

Ранее «ВМ» сообщала, что балкон жилого дома загорелся на западе Москвы.

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