Стилист назвала способ развить вкус

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Стилист Лена Червова в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» объяснила, как развить вкус. В обществе сегодня мало выглядеть уместно, нужно одеваться со вкусом, отметил ведущий Михаил Помидоров.

— Насмотренность очень помогает и развивает вкус. Я на сто процентов уверена, что вкус можно развить, но есть он и врожденный. Это здорово, но так не всегда бывает. Это девушки, которые подбирают себе с детства футболки под шорты, что попало, они не наденут, — отметила стилист.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Интервью со стилистом Леной Червовой

По словам Червовой, насмотренность формируется в том случае, если человек окружает себя теми образами и личностями, которые его вдохновляют.

— Когда вы смотрите не на супы и детей с грядками в соцсетях, а на тех, чьи образы вам нравятся. Если вы поставили себе цель прокачать свой стиль, к ней надо идти. Каждый сам решает, для чего прокачивается: одни выстраивают отношения, другие строят карьеру, кто-то поправился и хочет обновить гардероб и жить здесь и сейчас, — подчеркнула собеседница.

Главное – чувствовать себя комфортно, а стиль – это инструмент, нужно чувствовать себя адекватно состоянию.

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