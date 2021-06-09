«Ваше благородие, госпожа Удача»: названы шесть самых везучих знаков зодиака

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Звезды оказывают влияние не только на судьбу каждого человека, но и на то, какими качествами характера, предрасположенностями он будет обладать. Астрологи составили список из шести знаков зодиака, представителям которых всегда и во всем везет.

Телец

Этим людям практически во всем улыбается удача. Если они должны решить какую-то трудную задачу, то обязательно им встречаются знакомые или незнакомые люди, которые помогают с ней справиться. Звезды всегда подсказывают Тельцам верное направление. Кроме того, им везет в азартных играх, интеллектуальных «сражениях» и спортивных соревнованиях.

Близнецы

Представителям этого зодиакального созвездия часто везет на выгодные предложения. Даже то, что изначально выглядит как проигрышное дело, в итоге приносит пользу. Близнецы частенько находят на улице украшения или деньги. Эксперты в области астрологии уверены, что сама судьба «подбрасывает» рожденным под этим созвездием всякие сокровища и блага.

Рак

Удача благосклонна к Ракам во всех делах, связанных с продажей чего-либо или уговорами кого-либо. В подобных ситуациях они практически мгновенно находят нужные доводы, против которых не могут бороться оппоненты. Фортуна улыбается представителям этого знака зодиака и в финансовой сфере. Когда они оказываются практически без средств к существованию, откуда-то возникает нужная сумма.

Стрелец

Стрельцам везет на исполнение желаний. Это происходит как с осознанными, так и с подсознательными «хочу». Хотя дело тут не только в удаче. Представители этого зодиакального знака являются целеустремленными и довольно упрямыми людьми. Как правило, везение дается им в качестве награды. Они всегда получают то, что хотят. Судьба сводит их с нужными людьми и отправляет туда, где они должны быть в конкретный момент времени.

Водолей

Рожденные под данным созвездием всегда находят больше, чем теряют. Причем распознать свою удачу они способны не всегда. Бывают периоды, когда они сомневаются. Однако часто им встречаются люди, готовые любить их, давать материальные блага, приятное общение, а также увлекательную и прибыльную работу. Главное, что нужно сделать Водолеям, — вовремя схватить удачу за хвост, отмечает Newinform.

Рыбы

Представителям этого знака зодиака фортуна помогает в вопросах выгодных вложений. Интуиция подсказывает им, во что стоит вложить деньги, а чего лучше остерегаться. Кроме того, Рыбы счастливы в семейной жизни. Чаще других им удается построить счастливые семейные отношения, а также сохранить брак.

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