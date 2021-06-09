Стратоскребы в Москве: видео с фантастическим будущим россиян рассмешило Сеть

Фото: Youtube /birchpunk

В Сети набирает популярность ролик, в котором демонстрируется фантастическое будущее россиян. По замыслу авторов YouTube-канала Birchpunk, в скором времени в Ижевске появится завод Ижевск Дайнемикс, где производятся андроиды для каждого жителя страны.

Ролик смонтирован как программа новостей. В бегущей строке уточняется, что в России действует программа по колонизации Марса, домохозяйки из Воронежа сговорились в чате и обвалили котировки на мировой бирже.

В столице снова стартует программа реновации – жителей Москвы переселяют из «собянинок» в инновационные стратоскребы. МКАД при этом строят шестнадцатого уровня и проходит на границе тропосферы и стратосферы.

На кадрах видно, что пенсионерки кидают крошки голубям и крылатым доставщикам еды, а инженеры учат роботов осваивать новые профессии и танцевать.

Инновации не обошли и спорт. Российские киберфигуристы, например, ставят мировые рекорды, делая тулуп в 35 квантовых оборотов.

Самыми популярными именами мальчиков в будущем стали Киберслав и Криптополк.

В комментариях к ролику авторов похвалили за креатив:

«Бегущая строка – отдельный шедевр внутри шедевра!», «Очень смешно, спасибо за настроение», «В любительском ролике актеры лучше, чем в кино».

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