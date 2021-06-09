Дмитрий Саблин предложил запретить выплаты гонораров преступникам за интервью и фильмы о себе

Фото: Елизавета Головчанская

Депутат Госдумы Дмитрий Саблин направил запрос в Федеральную налоговую службу с просьбой проверить факт получения преступником Виктором Моховым авторского вознаграждения от американской развлекательной компании при покупке прав на фильм-интервью «Скопинский маньяк».

— Считаю своим долгом в первую очередь обеспечить защиту интересов жертв преступления, в том числе информационную. Также мы должны защитить общество от пропаганды правонарушений, а тем более исключить заработки на хайпе и популярности преступников. Получение дохода таким образом, в том числе через финансирование подобных проектов, может становиться стимулом для новых нарушений закона, — подчеркнул Саблин.

По словам депутата Госдумы, в России этот опасный прецедент должен быть пресечен. В ближайшее время вместе с коллегами он готов внести на рассмотрение нижней палаты парламента предложения в действующее законодательство о запрете подобного рода заработков.

Напомним, что в 2005 году Виктор Мохов Скопинским городским судом Рязанской области был приговорен к 16 годам и 10 месяцам исправительной колонии строгого режима за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Суд установил, что в 2000 году он похитил в Рязани двух девушек (14 и 17 лет), изнасиловал их и продержал в подвале хозяйственной постройки у своего дома в Скопине почти четыре года. В начале марта 2021 года он был освобожден. После отбывания срока он дал интервью телеведущей Ксении Собчак. Фильм вызвал широкий общественный резонанс из-за высказываний Мохова.

Ранее Собчак заявила о покупке Netflix ее фильма о скопинском маньяке.