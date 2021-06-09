Баженов: По данным банков, борьба с мошенничеством требует срочного законодательного решения

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Лидер общественного движения Тимофей Баженов, комментируя последние данные по телефонному мошенничеству, опубликованные Сбербанком, призвал к ужесточению мер наказания и государственной борьбе с кол-центрами преступников.

— Данные, озвученные крупнейшим банком страны, должны стать отправной точкой для решения проблемы телефонного и кибермошенничества. Фактически мошенники ведут с россиянами необъявленную войну, жертвами которой становится прежде всего старшее поколение. Необходимо срочное вмешательство государства на законодательном уровне. Мошенники должны наказываться сроками заключения от пяти лет, а если преступление совершено в отношении пенсионеров, то нужно признать такое преступление особо тяжким, ― заявил Тимофей Баженов.

По озвученной информации, телефонные мошенники ежемесячно крадут со счетов россиян от 3,5 до 5 миллиардов рублей. Средний чек мошеннической операции составляет порядка 8 тысяч рублей.

Согласно аналитике Центробанка РФ, число атак на клиентов всех банков в 2020 году выросло почти в 2 раза (на 88 процентов) по сравнению с 2019 годом. Основная масса, более 80 процентов, атак проводится с помощью телефонных звонков клиентам банков.

Как отметил тележурналист, если сейчас уже официально известно, что один мошеннический кол-центр осуществляет от 3 до 7 тысяч звонков в сутки, то необходимы административные меры, ускоряющие поступление информации о таких спам-центрах в правоохранительные органы от банков и мобильных операторов. Срок реагирования — не позднее одних суток.

Напомним, что 7 июня Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные опроса о телефонных мошенниках. По мнению половины россиян (52 процента), бороться с телефонными мошенниками должно государство, а каждый десятый россиянин признался, что пострадал от действий мошенников.