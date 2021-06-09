Вера Брежнева назвала самую нелепую фейковую новость о себе

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Певица Вера Брежнева назвала самый нелепый фейк, который о ней распространяется в СМИ и соцсетях.

— Если мы не считаем, что я годами беременная хожу, пожалуй, самая нелепая, что я развожусь со своим мужем. Я узнала об этом из газет. Самое удивительное, что мне писали в соцсетях: или «Как жаль, вы были такой прекрасной парой», или «Вот тебе! Он нашел моложе», — со смехом заявила Брежнева.

Певица пошутила, что пришла к мужу Константину Меладзе и показала новость.

— Прихожу и говорю — вот тебе! Он тоже не знал, теперь знает, — сообщила с улыбкой артистка в эфире шоу «ОК на связи».

Пара познакомилась на кастинге в группу «ВИА Гра» в 2003 году.

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