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Петр Толстой помог решить вопрос с асфальтированием территории Ветакадемии
Фото: Александр Чикин

Петр Толстой помог решить вопрос с асфальтированием территории Ветакадемии

Павел Гриднев

Общество

Асфальтовое покрытие на территории Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии МВА имени К. И. Скрябина привели в порядок после вмешательства депутата Госдумы РФ от Люблинского округа Москвы Петра Толстого. Состояние покрытия ухудшилось, за годы эксплуатации на нем появились ямы и выбоины. Сигнал о проблеме поступил от студенческого актива учебного заведения.

— После обращения студенческого актива было принято решение провести на территории вуза ямочный ремонт, а также восстановить асфальтовое покрытие. Хочу поблагодарить всех неравнодушных молодых людей, включающихся в работу по благоустройству нашего округа и указывающих на проблемы, которые необходимо решить, — заявил Толстой.

Ветеринарная академия находится в одном из самых густонаселенных спальных районов столицы — Выхино-Жулебино. Корпус со старым асфальтом расположен на улице Академика Скрябина, 23. На живописной территории заведения высажены тенистые аллеи, где гуляют не только студенты и преподаватели, но и жители окрестных домов. Однако сами дорожки пришли в негодность.

К этому моменту основной этап ремонтных работ завершен, небольшие участки, которые также нуждаются в обновлении, приведут в порядок чуть позже.

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