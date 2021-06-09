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Российский военный погиб в Сирии из-за подрыва бронеавтомобиля
Фото: twitter.com/HarbiehNadie

Российский военный погиб в Сирии из-за подрыва бронеавтомобиля

Юлия Павлушова

Происшествия

Патрульный бронеавтомобиль Российской военной полиции взорвался во время проверки маршрута в сирийской провинции Хасеке. Об этом в среду, 9 июня, сообщили в Министерстве обороны РФ.

При подрыве машины скончался российский военный. По данным ведомства, во время взрыва пострадали еще трое военнослужащих. В настоящий момент их жизни ничего не угрожает, пишет РИА Новости.

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