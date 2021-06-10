Движение по Волоколамскому тоннелю в область восстановлено

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Волоколамский тоннель Карта всех событий

Движение автотранспорта по Волоколамскому тоннелю в Москве по направлению в область восстановлено. Об этом в ночь на четверг, 10 июня, рассказали в столичном департаменте транспорта.

Ранее сообщалось, что движение по Волоколамскому тоннелю в направлении Московской области ограничили в связи с проведением дорожных работ.

К настоящему времени движение восстановлено. Наряду с этим Волоколамский тоннель закрыт для движения транспорта по направлению в центр из-за проведения дорожных работ, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

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