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Скончалась депутат Госдумы Лариса Шойгу
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Скончалась депутат Госдумы Лариса Шойгу

Анастасия Волоснова

Общество

Скончалась Лариса Шойгу, депутат Госдумы от партии «Единая Россия», сестра министра обороны России Сергея Шойгу. Об этом в четверг, 10 июня, рассказал руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов на своей странице в Facebook.

Лариса Шойгу ушла из жизни в 68-летнем возрасте. Неверов принес соболезнования родным и близким умершей.

— Она была замечательным человеком, беззаветно преданным своей родной Республике Тыва, долгие годы защищала ее интересы в Государственной думе, — написал Неверов.

Он отметил, что Лариса Шойгу была честным и неравнодушным профессионалом, из-за чего ее любили коллеги и знакомые. Смерть Шойгу стала большой потерей для ее товарищей, подчеркнул Неверов.

Лариса Шойгу родилась 21 января 1953 года в городе Чадан. Она окончила Сибирский государственный медицинский университет в 1977 году. В 1998 году Шойгу стала первым заместителем министра здравоохранения Республики Тува, после чего уехала строить политическую карьеру в Москву.

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