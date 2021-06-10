После вмешательства Толстого в Кузьминках приводят в порядок асфальт во дворах

Фото: Александр Чикин

Внеплановый ремонт асфальта в нескольких дворах района Кузьминки начался после вмешательства депутата Госдумы РФ от Люблинского округа Москвы Петра Толстого. Состояние покрытия здесь значительно ухудшилось после рекордных зимних снегопадов. Кроме того, за годы эксплуатации появились ямы и выбоины.

Сигнал о проблеме парламентарию поступил от инициативной группы района. Работы уже закипели по ряду адресов, в том числе во дворах дома 11 корпус 1 по улице Есенинский бульвар и дома 107, корпус 2 по улице Юных Ленинцев.

Местные жители жаловались, что эти дворы стали походить на «полосу препятствий», особенно для старшего поколения. По словам представительницы инициативной группы от района Кузьминки Анны Парашиковой, здесь было просто невозможно ходить.

Управляющая компания обещала решить проблему, но позже ссылалась на то, что район сложный и реновационный. Тогда активисты собрали две тысячи подписей и передали их Петру Толстому. Депутат встретился с горожанами и пообещал проблему решить.

— Хочу сказать, что вопрос асфальтирования дворов принципиальный для жителей Кузьминок. Даже если есть стартовая площадка для дома по программе реновации, благоустройство — это повседневная жизнь. И никаких поправок на то, что все равно будет строительство, быть не должно. Я возьму вопрос на контроль, — сказал на встрече парламентарий.

Ранее Петр Толстой помог решить вопрос с асфальтированием территории Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии МВА имени К. И. Скрябина. Об этом депутата попросил студенческий актив учебного заведения.