Правозащитница Разворотнева провела опрос по инициативам, связанным с пенсионерами

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Москвичам предложили высказать свое мнение о том, какие меры поддержки для пенсионеров и инвалидов они считают наиболее важными. Очный опрос на улицах столицы в течение 5 дней проводил АНО «Центр защиты прав москвичей», которым руководит член Общественной палаты и правозащитница Светлана Разворотнева. В один из дней активистка вместе с волонтерами центра приняла участие в анкетировании граждан.

Респондентам предложили рассмотреть инициативы самой правозащитницы, касающиеся людей старшего возраста: сделать городские парковки бесплатными для пенсионеров и инвалидов, отменить требование регулярного подтверждения необратимой инвалидности и изменить уголовное законодательство с тем, чтобы совершение преступлений против пенсионеров являлось отягчающим обстоятельством. Люди могли также предложить свои варианты. Разворотнева отметила, что уличный опрос – эффективный метод, который позволяет узнать мнение граждан при личном общении.

— Тема поддержки пожилых людей и инвалидов волнует многих. Возраст, состояние здоровья— все это сказывается на качестве жизни пожилых граждан, поэтому к ним нужен особый подход. Я одобряю то, что предлагает «Центр защиты прав Москвичей», — сказал житель столицы Данил Рудницкий, отметив, что самое простое, чем он может помочь — это принять участие в опросе.

Всего за первое полугодие 2021 года в Центр защиты прав москвичей по социальным вопросам обратились 3 542 москвича. Что говорит о запросе населения на поддержку и необходимости вносить коррективы в различные сферы жизни.

— Старшее поколение россиян — наиболее уязвимая группа населения, нуждающаяся в нашей постоянной заботе. После подведения итогов анкетирования и основываясь на полученном результате, мы будем добиваться реализации наших предложений, — сказала она.

Анкетирование на улицах завершилось 10 июня, однако сбор данных продлится до 12 июня по телефону и в электронном формате. Желающие поддержать инициативы или высказать свое мнение могутпозвонить в общественную приемную АНО «Центр защиты прав москвичей» по телефону: 8 800 500 95 58 илиответить на вопросы анкеты по электронной почте: c-pravmos@yandex.ru. Также с подробной информации об инициативе можно ознакомиться на сайте общественной приемной.