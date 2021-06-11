Ректор РХТУ Мажуга считает, что забота об экологии воспитывает чувство патриотизма

Ректор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга в химической лаборатории вуза / Фото: Данил Головин / Вечерняя Москва

Ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга обсудил с жителями Северо-Западного округа Москвы способы сохранения экологии и вопрос о том, как забота об окружающей среде, в его понимании, связана с патриотизмом.

— Каждый из нас должен понимать, что от него зависит будущее. Мы должны заботиться о природе и выполнять простые правила: избегать одноразового пластика, сортировать мусор, помнить об экономии света, — отметил Александр Мажуга.

Не менее важно, по его мнению, избегать бездумных покупок и помнить, что главная проблема современных мегаполисов — это транспорт на двигателе внутреннего сгорания: около 90 процентов всех загрязнений воздуха в Москве приходится на выхлопные газы. По мнению ученого, внимание к природе и бережное к ней отношение можно с полным правом назвать проявлением любви к родине.

— Мы с вами встречаемся накануне Дня России. 12 июня — хороший повод для каждого задуматься над тем, что он — гражданин великой многонациональной страны, где живут более 180 народов, сохраняя свою культуру, традиции и язык, — отметил ректор РХТУ, поздравляя всех с наступающим праздником.

День России — государственный праздник, который отмечается ежегодно 12 июня и является выходным. Праздник символизирует свободу, гражданский мир и согласие всех людей на основе справедливости и закона. 12 июня 1992 года постановлением Верховного Совета РФ дата была утверждена в качестве «Дня принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации».