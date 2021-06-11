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Толстой призвал оперативно отреставрировать памятник воину-освободителю в Кузьминках
Фото: Александр Чикин

Толстой призвал оперативно отреставрировать памятник воину-освободителю в Кузьминках

Павел Гриднев

Общество

Депутат Государственной думы Петр Толстой обратился к главе ГКУ «Мосреставрация» Валерию Гаврилову и префекту Юго-Восточного административного округа Андрею Цыбину с просьбой оперативно организовать реставрацию памятника воину-освободителю в Кузьминках. К Толстому обратился ветеран Михаил Наумович Спектр, сообщивший, что, несмотря на обещание «Мосреставрации» привести памятник в порядок к концу июня, работы до сих пор не начаты.

— На данный момент возле памятника установлен стенд, информирующий о том, что с 20 октября 2020 года ведутся реставрационные работы, которые должны быть завершены к 30 июня 2021 года. Однако работы до сих пор не начинались, реставраторов никто не видел, памятник находится в полуразрушенном состоянии. Считаю подобное отношение к памяти героев-освободителей и просьбе ветеранов войны кощунственным и недопустимым, — говорится в письме Толстого.

С учетом приоритетности сохранения памяти о подвиге советского народа, реставрацию необходимо провести максимально оперативно, считает депутат.

— Нам бы хотелось, чтобы этот памятник выглядел красиво. Это центральная наша аллея, где собирается много людей, — заявил Михаил Спектр, ветеран, прошедший Освенцим.

Памятник воину-освободителю установили в 2006 году, инициатором проекта выступил Совет ветеранов района Кузьминки.

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