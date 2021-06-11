«Я просто в шоке»: Барецкий рассказал, что Бузова сыграет роль Гурченко в его фильме

Стас Барецкий / Фото: Предоставлено пресс-службой Пятого канала

Шоумен Станислав Барецкий рассказал, что в его новом фильме «Карнавальная ночь -2» снимется Ольга Бузова. Он высоко оценил ее работу в постановке «Чудесный грузин», поставленной в МХАТе.

— Я просто в шоке. Я понял, что она гениальная актриса, и, соответственно, сейчас я планирую запустить съемки фильма «Карнавальная ночь -2». В роли Гурченко там будет выступать Бузова. Она будет играть в продолжении. <…> Сейчас после театральной премьеры, мне кажется, ей будут отдавать все роли Ходченковой в кинематографе, и она будет востребована на театральной сцене, — рассказал Барецкий в интервью Пятому каналу.

Ранее стал известен гонорар Бузовой за роль в спектакле о Сталине.

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