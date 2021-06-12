Евгений Нифантьев выпустит методичку «Как вернуть детей из соцсетей»

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Член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев готовит методическое пособие для родителей «Как вернуть детей из соцсетей». В него войдут практические советы экспертов — детских психологов, специалистов в области детской безопасности, руководителей общественных организаций по работе с детьми и подростками. Они помогут родителям найти новые форматы досуга, которые можно предложить детям в качестве альтернативы «зависанию» в интернете.

— Необходимо развивать инфраструктуру для развития детей, чтобы творческие кружки и спортивные секции становились более доступными. Но не стоит забывать и о родителях. Хочется помочь им найти правильный подход к ребенку, чтобы заинтересовать его активностями реального мира. Тогда он не будет заменять живое общение соцсетями, а игры с друзьями на свежем воздухе — виртуальными, — отметил Евгений Нифантьев.

Слова члена Общественной палаты о причинах погружения в соцсети подтверждает Ольга Бочкова — детский психолог, и основатель «Академии безопасности». Она уточнила, что дети «уходят» в социальные сети, когда родители не предлагают им достойной альтернативы.

— Пребывание в Сети — это попытка очень быстро получить впечатления. И все соцсети настроены на то, чтобы удовлетворять эту потребность. При этом детям сегодня не хватает общения с родителями. И если взрослые придумают какое-то развивающее совместное занятие с элементами развлечения, те же настольные игры, то это будет для детей намного интереснее, чем прокрутка ленты в Сети, — отметила эксперт.

По ее словам, просто ограничить время сидения за компьютером, не приведет к положительному эффекту, поскольку ребенок не умеет, как взрослый, заполнять свой день активностями.

— Нужно просто составить для него такой график, в котором естественным образом на гаджеты останется минимум времени. И особенно это важно в летний период. Как это сделать? У него должно быть расписано, что он делает с утра, что — после завтрака, а что — в обед. Дети хотят гулять, общаться с друзьями, они хотят внимания. А когда ребенок сидел в соцсетях три часа в день, а потом остается полчаса, куда ему девать оставшиеся 2,5 часа? Естественно, он будет ныть и просить себе гаджет. А если ему предложат пойти вместе в бассейн, на горки, на батуты, он обрадуется да еще и друзей с собой позовет. Один знакомый мальчик рассказал, что сидит в компьютере по 12 часов, а когда занимался батутным спортом, даже приезжая на отдых, искал в этом городе батутный центр, так ему это нравилось, — рассказала Ольга Бочкова.

Методическое пособие выйдет в июле и будет распространяться в учреждениях дополнительного образования, в общественных организациях по работе с детьми и на тематических встречах с участием Евгения Нифантьева.