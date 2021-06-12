Роман Романенко посодействует сносу незаконной постройки на юго-западе Москвы

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На встрече с депутатом Госдумы, летчиком-космонавтом, Героем России Романом Романенко жители домов по улице Куликовской столичного района Северное Бутово попросили оказать содействие в решении вопроса о сносе незаконной постройки, преграждающей проход к детской поликлинике.

Депутат отметил, что проблема отсутствия прохода к Детской городской поликлинике № 118 уже неоднократно поднималась на его встречах с бутовчанами. Как утверждают старожилы микрорайона, в конце 90-х — начале 2000-го года у одного из магазинов на улице Куликовской появилась самовольная пристройка, перегородившая проход. Тогда жалобы на собственника строения результата не дали.

Позже в детской поликлинике начался капитальный ремонт. Согласно плану, должен был быть обустроен в том числе и контур ограждения территории. Но подрядчик столкнулся с проблемой: часть самовольной постройки находится прямо на территории поликлиники — выполнить все запланированные работы не представлялось возможным.

За решением вопроса стороны отправились в судебные органы. В апреле 2021 года Верховный суд РФ постановил снести объект самовольной постройки, признав ее незаконной. Однако собственник не спешит исполнять решение суда.

— Сегодня вместе с коллегами — муниципальными депутатами — посетил проблемную территорию и пообщался с представителями районной управы. В целом вопрос решаемый. Совместными усилиями мы заставим собственника незаконной постройки исполнить решение суда. В ближайшее время подготовлю соответствующие запросы и буду держать на контроле, — заявил Роман Романенко.