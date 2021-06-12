«Горячий парень»: экс-супруга Башарова высказалась о буйном нраве актера

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Актриса дубляжа Татьяна Шитова была замужем за актером Маратом Башаровым. Их брак продлился всего месяц, однако им удалось сохранить теплые отношения. Бывшая супруга артиста прокомментировала высказывания других возлюбленных Башарова о его буйном нраве.

— Марат — парень горячий, не думаю, что девочки врут. Но ведь они должны понимать, с кем связывают жизнь. У актеров подвижная психика... Может, эти прецеденты произошли под влиянием алкоголя? В том молодом возрасте нам и без выпивки было хорошо, — говорит она.

От брака с Башаровым у Шитовой остались только теплые воспоминания.

— Для меня наши отношения — как старая фотография, залитая солнцем, — вспоминает актриса.

Отношения с актером для нее были очень романтичным временем, о котором она всегда вспоминает с улыбкой.

— С Маратом был яркий роман — со ссорами и примирениями. Причем мириться обычно приходил он, и всегда это происходило с выдумкой. То дарил игрушку с плакатом в руках: «Давай мириться», то привез мне первую клубнику с дачи, а я ее девчонкам раздавала. А однажды передал через друга аудиокассету с записью — это очень личное, сокровенное, только для меня, я ее никогда никому не покажу, — признается Шитова в интервью изданию «Атмосфера».

Напомним, в Сети неоднократно появлялась информация об агрессивном поведении Башарова. Так, по этой причине он развелся со своей последней женой Елизаветой Шевырковой в марте 2019 года. Ранее актер расстался с Екатериной Архаровой, которая также жаловалась на буйное поведение актера и избиения.

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