Дмитрий Саблин открыл в Новой Москве памятник Герою Семену Федотову

Фото: Елизавета Головчанская

В поселке ЛМС поселения Вороновское в Новой Москве в преддверии Дня России депутат Госдумы России, первый зампредседателя «Боевого Братства» Дмитрий Саблин принял участие в торжественном открытии памятника Герою Советского Союза Семену Федотову – уроженцу села Семенково.

— Семен Федотов – настоящий офицер, и память о нем должна жить в поколениях, – заявил на церемонии Дмитрий Саблин. – Семен Васильевич с 1935 года служил в рядах Красной Армии. Он прошел Великую Отечественную войну с первого до последнего дня, был тяжело ранен в ходе обороны Москвы. А осенью 1944 году под его командованием бойцы блестяще форсировали реку Тиса в Венгрии.

Совершив тактический маневр, он устроил ложную переправу в узком месте, где фашисты сосредоточили основные силы – а тем временем штурмовой батальон форсировал реку и занял плацдарм. Эту точку бойцы Семена Федотова удерживали восемь дней против превосходящих сил противника и танков. Федотов лично ходил в рукопашную, воодушевляя бойцов на борьбу. Именно за эту операцию он был удостоен звания Героя Советского Союза, уточнил депутат.

Дмитрий Саблин особо отметил, что Семен Федотов завершил войну уже после того как была объявлена Победа: 11 мая 1945 года он продолжал сражатьсяс эсэсовцами в Чехословакии.

—После выхода в отставку в 1966 году Семен Васильевич посвятил себя работе с молодежью в системе ДОСААФ, – отметил Дмитрий Саблин. – Он сделал большой вклад в воспитание патриотов нашей страны. И мы сегодня не только чтим его память, но продолжаем его дело.

Бюст в память о Герое Семене Федотове был установлен в Аллее воинской славы поселка ЛМС по обращениям жителей поселения Вороновское. Это уже четырнадцатый мемориал, установленный в Новой Москве при содействии «Боевого Братства».

Фото: Елизавета Головчанская

Награждение жителей Троицка

Также в преддверии Дня России Дмитрий Саблин встретился с представителями общественности в Центре культуры и творчества Троицка. Он поздравил горожан с наступающим праздником и вручил почетные грамоты и медали заслуженным жителям наукограда.

— На всех нас огромная ответственность за нашу великую Россию. Защищая Родину каждый на своем рубеже, мы доказываем любовь и верность Отечеству. И за повседневными заботами и делами мы должны понимать, что наше личное усилие может и должно служить общему делу, славе, процветанию и развитию России. Мы гордимся Россией. Будем работать, чтобы она могла гордиться нами сегодня, — сказал Саблин.