Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

13 июня известно в народном календарь как Еремей-распрягальник или Еремей-бобовник. Крестьяне в этот день заканчивали посев и сажали бобы. Церковь 13 июня вспоминает апостола от семидесяти Ерма и мученика Ермию Команского.

Согласно приметам, в этот день нельзя планировать переезд. Считается, что это отрицательно скажется на здоровье или финансах.

Кроме того, в день Еремея-бобовника не рекомендуется общаться с людьми на повышенных тонах — иначе есть риск привлечь нечистую силу, которая принесет неудачи и беды. Также плохой идеей станет в этот день кого-то пугать, ведь ощущение страха может надолго остаться в душе. 13 июня рекомендуется провести с положительными людьми, чтобы жизнь была продолжительной и веселой.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Почему опасно планировать переезд 13 июня

Приметы погоды в день Еремея-распрягальника говорят о том, что сильная роса — знак солнечного дня, а ее отсутствие — к дождю на следующий день. Если же случится непогода, то, как считается в народе, зима будет суровой.

13 июня в России отмечается День работников легкой промышленности. Его отмечают люди, занятые в производстве обуви, меха, а также полимерно-пленочных материалов. Благодарю их труду люди могут пользоваться качественными товарами.

Кроме того, на эту дату приходится неофициальный День швейной машинки. Несмотря на отсутствие соответствующего статуса, специалисты отрасли неизменно отмечают памятную дату. Это неудивительно, ведь швейная машинка стала частью промышленной революции и обеспечила переворот в быту многих женщин.

Также 13 июня 1825 года, то есть 196 лет назад, американский изобретатель Уолтер Хант запатентовал безопасную булавку. Эскиз ему удалось сделать всего за пару часов, а права на нее он продал всего за 400 долларов.

Музей изящных искусств (ныне — ГМИИ им. А. С. Пушкина) открылся в Москве 13 июня 1912 года. Инициатором его открытия стал отец поэтессы Марины Цветаевой Иван Цветаев. Здание музея строили с 1898 по 1904 годы в неоклассическом стиле. В наши дни его коллекция включает более 400 тысяч картин.

В этот день родились актер театра и кино Сергей Маковецкий, математик Григорий Перельман, хоккеист Валерий Буре, а также российская телеведущая Дана Борисова.

Именины отмечают Борис, Кристина и Роман.