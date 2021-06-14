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Псаки заявила, что Байден 50 лет готовился к переговорам с Путиным
Фото: whitehouse

Псаки заявила, что Байден 50 лет готовился к переговорам с Путиным

Юлия Павлушова

Политика

Президент США Джо Байден точно знает чего ожидать от предстоящей встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. За плечами у американского лидера 50 лет подготовки к этому моменту. Об этом в понедельник, 14 июня, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она напомнила, что Байден работал с российским президентом раньше и имеет многолетний политический опыт.

— Он знает точно, чего ожидать. По его мнению, эта встреча не про доверие и дружбу, а о том, чтобы разобраться, где мы можем найти точки соприкосновения, — подчеркнула Джен Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что американская сторона на предстоящих переговорах собирается быть «прямолинейной и точной» в вопросах, вызывающих у нее беспокойство.

Ранее Джо Байден объяснил отказ от совместной пресс-конференции с Путиным.

Читайте также: Путин рассказал о своих ожиданиях от встречи с Байденом

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