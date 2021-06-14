Свыше 12 тысяч москвичей впервые стали донорами крови в 2021 году

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Донорами крови за период с января по май нынешнего года стали 61 тысяча москвичей. Об этом в понедельник, 14 июня, рассказала главный врач Центра крови имени Гаврилова Ольга Майорова.

По ее словам, за аналогичный период 2020 года кровь сдали 45 тысяч жителей столицы. Таким образом, количество доноров в Москве выросло почти в 1,5 раза.

— За пять месяцев 2020 года 45 тысяч доноров осуществили более 63 тысяч донаций. За пять месяцев 2021 года 61 тысяча доноров осуществили около 92 тысяч донаций, — отметила Ольга Майорова.

Почти 42 тысячи москвичей, сдавших кровь в этом году — безвозмездные доноры. Еще свыше 12 тысяч человек сдали кровь впервые, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее крупную донорскую акцию провели в Москве.

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