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Путин поздравил нового премьер-министра Израиля со вступлением в должность
Фото: Администрация президента РФ

Путин поздравил нового премьер-министра Израиля со вступлением в должность

Юлия Павлушова

Политика

Президент РФ Владимир Путин поздравил Нафтали Беннета с вступлением в должность премьер-министра Израиля. Об этом в понедельник, 14 июня, сообщает сайт Кремля.

Российский лидер пожелал новому премьеру Израиля успехов в государственной деятельности. Также Владимир Путин отметил, что российско-израильские отношения всегда были дружественными и выразил готовность к совместной работе по упрочнению стабильности и мира на Ближнем Востоке.

— Рассчитываю, что ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного двустороннего сотрудничества на всех направлениях, — подчеркнул президент России.

Ранее Владимир Путин рассказал о своих ожиданиях от встречи с Байденом.

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