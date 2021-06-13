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Путин рассказал о своих ожиданиях от встречи с Байденом
Фото: Администрация президента РФ

Путин рассказал о своих ожиданиях от встречи с Байденом

Полина Долганова

Политика

Саммит Россия — США можно считать ненапрасным, если в ходе переговоров удастся создать механизмы взаимодействия Москвы и Вашингтона по различным направлениям. Об этом заявил президент России Владимир Путин в воскресенье, 13 июня.

Глава государства согласился с американской стороной в том, что некоторые вопросы действительно представляют взаимный интерес.

Среди них Путин перечислил стратегическую стабильность, тему региональных конфликтов, заботу об экологии и сотрудничество в области экономики.

— Если мы после этой встречи создадим механизмы работы по всем этим направлениям, мне кажется, было бы уже хорошо. Можно было бы сказать, что встреча прошла недаром, — отметил президент в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, России и США необходимо восстановить личные контакты и наладить прямой диалог.

Также Путин отметил, что перед встречами на высшем уровне ее участники стараются снизить негативную риторику, чтобы создать благоприятную обстановку для работы.

Напомним, саммит с участием президентов состоится 16 июня в Женеве. Путин заявлял, что планирует обсудить с Байденом вопросы стратегической стабильности и разоружения. Это будет первый российско-американский саммит со времени встречи Путина с Трампом в Хельсинки в 2018 году.

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