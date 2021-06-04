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Путин рассказал об ожиданиях от переговоров с Байденом
Фото: Администрация президента РФ

Путин рассказал об ожиданиях от переговоров с Байденом

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Президент России Владимир Путин заявил, что во время переговоров с президентом США Джо Байденом необходимо попытаться найти путь для урегулирования отношений стран. Об этом глава государства рассказал в пятницу, 4 июня, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

— Мы будем обсуждать вопросы двусторонних отношений. Я исхожу из того, что мы должны попытаться найти пути урегулирования этих отношений. Сегодня они находятся на чрезвычайно низком уровне, — пояснил Путин.

Он подчеркнул, что планирует обсудить с Байденом вопросы стратегической стабильности и разоружения. В частности, лидеры двух стран будут говорить о борьбе с терроризмом и урегулировании конфликтов в горячих точках. Кроме того, Путин и Байден планируют затронуть темы экологии и борьбы с коронавирусом, пишет РИА Новости.

Переговоры российского лидера с президентом США должны состояться 16 июня в Женеве.

Ранее Путин рассказал, когда завершат строительство «Северного потока — 2». Он также сообщил об успешном завершении прокладки труб первой нитки трубопровода «Северный поток — 2» и объявил о готовности Газпрома заполнить «Северный поток — 2» газом.

Видео: Telegram-канал «Пул № 3»

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