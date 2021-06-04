Путин поручил запустить программу поддержки молодежной занятости в России

Фото: Администрация президента РФ

В ближайшее время в России может появиться постоянно действующая программа молодежной занятости. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в пятницу, 4 июня, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

В ходе выступления на ПМЭФ глава государства поручил запустить проект для поддержки российской молодежи.

— В масштабах всей страны поручаю уже в ближайшее время запустить постоянно действующую программу поддержки молодежной занятости, включая содействие молодежному предпринимательству, — пояснил Путин, передает ТАСС.

Напомним, ПМЭФ в 2021 году проходит 2–5 июня в очном формате.

Ранее Путин заявил, что политически мотивированные запреты на закупку вакцин от COVID-19 абсурдны. Глава государства также поручил организовать условия для платной вакцинации иностранцев в России.

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