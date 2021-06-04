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Путин заявил, что мировая экономика нормализуется
Фото: Администрация президента РФ

Путин заявил, что мировая экономика нормализуется

Полина Долганова

Политика

Президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на трудности в мировой экономике, она возвращается к нормальной жизни. Такое мнение глава государства выразил в пятницу, 4 июня, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

— Мы видим, что восстановление мировой экономики происходит неравномерно, имея в виду разные возможности разных стран. Это чревато усилением дисбаланса, увеличением разрыва уровня жизни как внутри отдельных стран, так и между ними, — сказал Путин.

Кроме того, глава государства спрогнозировал максимальный рост глобального ВВП с 1970-х годов.

По словам президента, неравномерное восстановление экономики во всем мире порождает серьезные политические риски для развития стран и безопасности, пишет РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил о готовности лидера дать пояснения по любой теме на встрече с Байденом.

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