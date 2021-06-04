Песков заявил о готовности Путина дать пояснения по любой теме на встрече с Байденом

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин готов прокомментировать любую тему на встрече с главой США Джо Байденом, в том числе и ситуацию с Белоруссией. Об этом в пятницу, 4 июня, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

— Помимо Белоруссии, много субстантивных вопросов… Если тема будет затронута, он всегда будет готов дать соответствующие пояснения, — цитирует РИА Новости представителя Кремля, который выступил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал перечислить Минску 500 миллионов долларов в качестве второго транша государственного кредита от РФ на один миллиард долларов.

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