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Белоруссия получит второй транш российского госкредита в июне
Фото: Минобороны РФ

Белоруссия получит второй транш российского госкредита в июне

Полина Долганова

Внешняя политика

Президент России Владимир Путин пообещал перечислить Минску 500 миллионов долларов в качестве второго транша государственного кредита РФ на один миллиард долларов. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 1 июня.

— Президент России, когда мы расставались, мне на ходу сказал: «Я тебе должен напомнить, что второй транш по ранее обговоренному кредиту на миллиард долларов вы получите буквально в июне», — приводит слова главы республики белорусское издание «СБ. Беларусь сегодня».

Ранее сообщалось, что Белоруссия получила первый транш российского госкредита. Кредит из средств ЕФСР в размере 500 миллионов долларов поступил в бюджет Белоруссии в середине октября.

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БелоруссияКредитРоссия
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