Белоруссия получила первый транш кредита от России

Фото: mil.by / Минобороны Белоруссии

Белоруссия получила первый транш российского госкредита. Об этом в среду, 30 декабря, рассказали в пресс-службе Министерства финансов республики.

Отмечается, что сумма первого транша эквивалента 0,5 миллиарда долларов США, сообщает РИА Новости.

Ранее министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что Россия предоставит кредит Белоруссии в размере 1,5 миллиарда долларов в два этапа. Половину этой суммы выделят за счет Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), а другую часть — за счет межгоскредита. Оставшиеся 500 миллионов долларов будут предоставлены Белоруссии в 2021 году.

Кредит из средств ЕФСР в размере 500 миллионов долларов поступил в бюджет Белоруссии в середине октября.

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