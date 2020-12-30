Специалисты посоветовали «держаться от доллара подальше» в следующем году

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Несмотря на трудности, глобальной экономике не стоит опасаться серьезного мирового кризиса. Однако для хранения своих сбережений россиянам лучше не выбирать доллар, об этом сообщили РИА Новости экономисты.

Главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди рассказал, что крупного риска для вкладчиков в больших странах не наблюдается. При этом есть высокий валютный риск или несовпадение между доходами и обязательствами, уточнил эксперт.

Главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов отметил, что держать деньги дома на депозитах или в «кэше» — значит их обесценивать.

— Ставки по депозитам находятся на уровне ниже реальной инфляции, то есть даже с учетом процентов, полученных после окончания срока вклада, сумма по депозиту по покупательной способности будет меньше, чем сейчас, — уточнил Антонов.

Он посоветовал тем, кто хочет приумножить средства, идти на фондовый рынок, чтобы инвестировать.

Генеральный директор ИК «Русс-Инвест» Александр Бычков добавил, что лучше всего не инвестировать в доллар, а также лучше отказаться от японской йены. По его мнению, целесообразнее всего будет покупать либо евро, либо евро и доллар в равных количествах.

— По нашему мнению, хранить денежные средства дома крайне нецелесообразно, ну разве что на текущие нужды, — отметил эксперт.

Он добавил, что незачем предоставлять мошенникам и ворам возможность обогатиться за чужой счет.

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