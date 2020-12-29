Финансист назвал действия с деньгами, которые попадут под контроль с 10 января

Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Новые поправки в «антиотмывочный» закон начнут действовать с 10 января 2021 года. Отмечается, что они увеличат перечень попадающих под контроль финансовой разведки операций с денежными средствами. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщил председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев.

По его словам, таким образом российские власти уменьшат возможности для тех, кто уклоняется от налогов. Однако сами поправки не смогут повлиять на добросовестных экономических агентов, но могут усложнить жизнь и увеличить издержки для организаций, использующих двойную бухгалтерию.

Нововведением также станет контроль над операциями почтового перевода денежных средств на сумму от 100 тысяч рублей, операции по возврату неиспользованных авансов за услуги мобильной связи от 100 тысяч рублей, а также ставки в азартных играх на сумму 600 тысяч рублей.

Кроме того, регулирование будет распространяться на иностранные фонды, трасты и партнерства, передает агентство «Прайм».

Так, банки и другие организации, которые осуществляют операции с денежными средствами или другим имуществом, должны будут передавать данные о транзакциях, в которых превышены описанные в «антиотмывочном» законе лимиты, заключил финансист.

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