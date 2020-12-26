Эксперт назвал лучшее время для покупки и продажи долларов

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Россияне часто приобретают иностранную валюту в периоды нестабильности, чтобы защитить свои накопления от девальвации. Покупать валюту имеет смысл на пике роста рубля, заявил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

По его словам, на валютных рынках происходят два процесса — укрепление российской валюты, а затем ее спад. Специалист считает, что для максимальной выгоды приобретать доллары стоит в моменты их снижения относительно рубля. Так, по оценке текущего курса, доллар должен стоить ниже 80 рублей.

— Совершенно точно не стоит продавать валюту, когда она идет в рост — например, сейчас, когда доллар стал выше 75 рублей, хотя еще на прошлой неделе снизился к 72 рублям, — сказал Артем Тузов агентству «Прайм».

Он отметил, что циклы роста и спада валюты часто повторяются, но она не возвращается к прежним уровням. Например, уточнил эксперт, доллар точно не будет больше по 65 или 68 рублей.

Когда рубль от ослаблений переходит к росту, стоит покупать и доллары и евро. А валютные накопления лучше держать в течение нескольких лет, так они не обесценятся, сказал финансист.

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