Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов на Мосбирже
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов на Мосбирже

Ростислав Зубков

Экономика

Американская и европейская валюта падает на старте торгов на Московской бирже. Об этом свидетельствуют данные на утро пятницы, 25 декабря.

Так, к 10:05 по столичному времени курс доллара расчетами «завтра» снижается на девять копеек — до 73,81 рубля. Евро в свою очередь также падает на девять копеек — до 90,01 рубля.

Отмечается, что российская национальная валюта продолжает укрепляться по инерции, поскольку фондовые и товарные рынки Запада закрылись в связи с празднованием католического Рождества.

Ранее «Вечерняя Москва» узнала у экономистов, что будет с рублем в 2021 году. Эксперты разошлись в прогнозах и представили разные сценарии развития событий.

Читайте также: «Начало нового обвала»: россиян предупредили о проблемах с рублем под Новый год

курс еврокурс рублякурс доллара
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Кто не придет на суд

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Правду говорят только матом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем ответит Россия на американское хамство

Наталия Смирнова
Наталия Смирнова

Стоит ли признавать себя банкротом

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Как накопить на старость

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Вакцина готова к мутациям ковида

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Нам всем нужна хорошая история

Все мнения
О проекте