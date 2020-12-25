Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов на Мосбирже

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Американская и европейская валюта падает на старте торгов на Московской бирже. Об этом свидетельствуют данные на утро пятницы, 25 декабря.

Так, к 10:05 по столичному времени курс доллара расчетами «завтра» снижается на девять копеек — до 73,81 рубля. Евро в свою очередь также падает на девять копеек — до 90,01 рубля.

Отмечается, что российская национальная валюта продолжает укрепляться по инерции, поскольку фондовые и товарные рынки Запада закрылись в связи с празднованием католического Рождества.

Ранее «Вечерняя Москва» узнала у экономистов, что будет с рублем в 2021 году. Эксперты разошлись в прогнозах и представили разные сценарии развития событий.

Читайте также: «Начало нового обвала»: россиян предупредили о проблемах с рублем под Новый год