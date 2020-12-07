Обвал или укрепление: экономисты разошлись в прогнозах по курсу рубля на 2021 год

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В декабре рубль начал заметно укрепляться. За последнюю неделю курс доллара упал почти на два рубля в цене и дошел до 74 рублей. Сохранится ли такая же позитивная тенденция для российской валюты в следующем году или мы снова увидим доллар по 80, как это было в ноябре? Об этом «Вечерняя Москва» поговорила с экономистами.

Доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев полагает, что продолжающаяся неопределенность в мировой экономике может сыграть как в сторону укрепления, так и ослабления рубля.

— До конца декабря позитива для рубля куда больше. Это и потенциальная вакцина, и растущая нефть, что частично снизило негатив и риски. Отсутствие интереса у населения к валюте из-за падения доходов и туристического сезона играет в пользу рубля. ЦБ продолжает интервенцию на рынке и продажу валюты, что укрепляет рубль. В связи с этим мы видим сейчас укрепление. Если не случится ничего особенного, то рубль к концу года может протестировать 72–73 (рубля за доллар — прим. «ВМ»), — сказал он.

При этом в начале 2021 года рубль может начать снова слабеть.

— Ближе к февралю будут более четкие сигналы и предпосылки, которые могут играть против рубля. Продолжающаяся пандемия, несмотря на вакцину, будет снова нагонять негатив на рынки. Страны не смогут так быстро оправиться от введенных ограничений, и деловая активность еще долго будет восстанавливаться. Еще есть вероятность тотального закрытия экономик. Существует много неопределенности с вакцинами, — отметил Алиев.

Другими негативными для рубля факторами могут стать ослабление санкций США против Ирана при администрации Джозефа Байдена, что увеличит добычу иранской нефти, а также «новые противоречия стран ОПЕК+». Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов санкции, которые обещает Байден в отношении России.

— Все эти факторы вернут рубль в диапазон 77–80 (рублей за доллар — прим. «ВМ»). А если выяснится, что вакцины не так эффективны, как прогнозировалось, то наступит третья волна, и она обрушит спрос на нефть. Тогда рубль уйдет в коридор 85–88, — добавил Алиев.

Независимый экономист Вячеслав Зайченко не ждет обвала рубля.

— Технически я не вижу обвала рубля, будет только укрепление. Вначале — до уровня 72 рублей за доллар, после пробоя уровня 72 — до 64. Как это отразится на накоплениях россиян, говорить преждевременно, так как они не связаны напрямую с рублем. Здесь больше действуют макроэкономические факторы, и они пока крайне негативные, — говорит экономист.

В пользу укрепления рубля, по его мнению, будет работать рост спроса на сырье и другие товары в Европе, США и Китае.

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