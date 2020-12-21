«Начало нового обвала»: россиян предупредили о проблемах с рублем под Новый год

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Текущие колебания на финансовом рынке могут стать началом нового обвала рубля. Об этом финансовый и биржевой аналитик Степан Демура заявил в разговоре с «Вечерней Москвой».

21 декабря на утренних торгах на Мосбирже доллар поднялся выше 75 рублей, евро — выше 91. Иностранные валюты превысили эти рубежи впервые с начала первого зимнего месяца.

По словам Демуры, ослабление рубля связано с оттоком капитала из российской национальной валюты и появлением проблем с ликвидностью.

— Сейчас рынки, можно сказать, очень сильно «убежали» от своих фундаментальных оснований. В частности, ФРС (Федеральная резервная система, американский Центробанк — прим. «ВМ») заявила, что не будет продолжать вливать те огромные средства, которые предоставляла раньше. Также возникли легкие проблемы в Конгрессе США, который работает с новыми пакетами помощи потребителям американской экономики. Все это привело к тому, что ликвидность начала уходить с рынков, а это ослабляет рубль, — пояснил собеседник «ВМ».

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

При этом нельзя точно сказать, какие у всего этого будут последствия. Как считает Демура, падение курса рубля может затянуться всего лишь на неделю или около того. С другой стороны, нестабильность рынка чревата новыми серьезными вызовами для экономики, допускает эксперт.

— Может, это начало нового обвала (рубля — прим. «ВМ»). Но здесь нужно просто подождать и посмотреть. У нас, знаете, когда валюта растет на 1,2 рубля, все сразу в какой-то шухер попадают. Хотя, может быть, ничего особенного и не произойдет, — с иронией отметил аналитик.

Ранее «Вечерняя Москва» узнала у экономистов, что будет с рублем в 2021 году. Эксперты разошлись в прогнозах и представили разные сценарии развития событий.

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