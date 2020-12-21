Доллар поднялся выше 75 рублей впервые с 3 декабря
Курс доллара поднялся выше 75 рублей впервые с 3 декабря этого года. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи в понедельник, 21 декабря.
Рубль постепенно ускоряет падение. Ранее утром в понедельник, доллар достиг отметки в 74 рубля.
Курс доллара расчетами «завтра» на 10.12 по московскому времени рос на 84 копейки и составлял 74,19 рубля, курс евро — на 69 копейки, до 90,51 рубля. При этом через несколько минут курс доллара увеличился до 75,8 рубля.
Ранее сообщалось, что нефть дешевела на 3 процента из-за неопределенности ситуации с коронавирусом.
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