Доллар поднялся выше 75 рублей впервые с 3 декабря

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Курс доллара поднялся выше 75 рублей впервые с 3 декабря этого года. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи в понедельник, 21 декабря.

Рубль постепенно ускоряет падение. Ранее утром в понедельник, доллар достиг отметки в 74 рубля.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.12 по московскому времени рос на 84 копейки и составлял 74,19 рубля, курс евро — на 69 копейки, до 90,51 рубля. При этом через несколько минут курс доллара увеличился до 75,8 рубля.

Ранее сообщалось, что нефть дешевела на 3 процента из-за неопределенности ситуации с коронавирусом.

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