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Курс биткоина обновил исторический максимум
Фото: pixabay.com/ru

Курс биткоина обновил исторический максимум

Кирилл Николаев

Экономика

Цена биткоина подорожала на 1,31 процента до 24,18 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap, который вычисляет среднюю цену более чем по 20 биржам.

В результате курс биткоина обновил исторический максимум. На его долю приходится примерно 65,6 процента всего глобального рынка криптовалют.

Стоимость криптовалюты растет с октября. В четверг, 17 декабря, цена биткоина составляла более 23 тысяч долларов.

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