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Цена биткоина подорожала на 1,31 процента до 24,18 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap, который вычисляет среднюю цену более чем по 20 биржам.

В результате курс биткоина обновил исторический максимум. На его долю приходится примерно 65,6 процента всего глобального рынка криптовалют.

Стоимость криптовалюты растет с октября. В четверг, 17 декабря, цена биткоина составляла более 23 тысяч долларов.

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