Представлен рейтинг франшиз и банков для предпринимателей

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Российский каталог франшиз представляет два инструмента для предпринимателей, которые хотят начать собственное дело, но на фоне нестабильной экономики и последствий пандемии опасаются больших рисков. Это ежегодный рейтинг ТОП-500 франшиз и рейтинг банков для ИП.

Список популярных франшиз формируется редакцией портала каждый год и создаётся для того, чтобы показать, насколько та или иная франшиза популярна среди покупателей. Выяснить это удаётся благодаря тому, что позиции распределяют на основе двух главных показателей — количестве проданных за год франшиз и сумме вложений, которые требуются для открытия бизнеса по этой франшизе.

Дело в том, что дешевых франшиз на рынке в несколько раз больше, чем дорогих. И покупают их, естественно, чаще. Франшизы интернет-магазинов, вендинговых аппаратов, курьерских служб, шаурмичных интересуют людей больше, чем, например, франшизы дорогих ресторанов или медицинских центров. Просто потому, что, далеко не все имеют вкладывать в бизнес большие деньги, даже если это принесет больше прибыли.

Рейтинг франшиз учитывает этот фактор, поэтому дешевым франшизам, чтобы занять высокие места нужно отличаться гораздо большим количеством открытых за год точек, чем дорогим. Люди голосуют деньгами. И если много людей готовы тратить большие деньги на дорогую франшизу, значит она действительно популярна.

Но важнее всего то, что рейтинг некоммерческий. Попасть в топовые позиции за деньги там нельзя, исключительно на основе достижений за год. Поэтому инструмент крайне полезен для начинающих предпринимателей. Он позволяет оценить рынок и объективно выбирать франшизу на основе её настоящей популярности.

Второй инструмент — рейтинг банков для ИП. И полезен он будет тем, кто уже определился с делом, а сейчас находится на этапе либо составления бизнес-плана, либо открытия ИП. Дело в том, что любому предпринимателю, независимо от того, в какой сфере деятельности он занят, требуется расчётный счёт, бухгалтерия и многое другое для работы с другими фирмами и ведения своей деятельности.

Все эти услуги предоставляют банки. Вот только банков много, да и условия у каждого разные. Кто-то предлагает выгодные тарифы предпринимателям, имеющим большой оборот, кто-то, тем, кто постоянно работает с наличным. Сервис, поддержка техслужбы, оперативность решения проблем, возможность блокировки расчётного счёта по ФЗ-115 — всё это у разных банков отличается.

Что остается предпринимателю, который только вступает на путь бизнеса? Тратить время на пробы и ошибки, либо довериться рейтингам, где все эти параметры учитываются.

Таким образом и рейтинг франшиз, и рейтинг банков для ИП может стать хорошим, а главное бесплатным подспорьем любому, кто хочет начать свой бизнес. К тому же помимо этих сервисов каталог франшиз предлагает и другие удобные функции — возможность напрямую связаться с представителями франшизы, удобный фильтр по инвестициям и окупаемости, готовые подборки предложений и обучающие статьи.

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