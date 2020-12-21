Нефть дешевеет на три процента из-за новостей о коронавирусе

Фото: twitter.com/AAEnergyNews

Мировые цены на нефть снижаются на три процента в рамках коррекции после достижения максимумов с марта, а также под давлением ситуации с коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные торгов утром в понедельник, 21 декабря.

Так, по состоянию на 7:52 по московскому времени цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3 процента. Она составляла 50,69 доллара за баррель.

Стоимость февральских фьючерсов на WTI уменьшалась на 2,86 процента — до 47,83 доллара за баррель. Январские фьючерсы на WTI дешевели на 2,95 процента. Их стоимость составляла 47,65 доллара за баррель.

Новости об ухудшении ситуации с коронавирусом в США и Великобритании ставит под сомнение перспективы спроса на нефть. В частности, опасения вызывает сообщение о появлении нового штамма коронавируса в Британии.

Читайте также: Почти 20 стран закрыли сообщение с Великобританией из-за мутации COVID-19