Курс рубля удивит россиян в 2021 году

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Возможные санкции со стороны Запада являются самой основной проблемой для перспектив российской валюты, значительно укрепившейся в последнее время. Тем не менее предсказать движение пары «рубль — доллар», несмотря на обещание США ввести очередные ограничения из-за строительства «Северного потока — 2», пока сложно. Такого мнения придерживаются эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой».

Как рассказал «ВМ» независимый финансовый аналитик Александр Егоров, все остальное, кроме санкций, для рубля складывается удачно.

— Цены на нефть растут, рисковые активы растут, инвесторы оценивают оптимистично процесс вакцинации и выхода из пандемии. Однако Джозеф Байден и его команда еще во время предвыборной кампании обещались чуть ли не съесть Россию. Но стоит ли за этим план какой-то дальнейшей политики или это ограничивается избирательной кампанией — неизвестно. Относительно Ирана и Китая, например, Байден проявляет прагматичный подход, понимая, что отношения нужно каким-то образом налаживать, — констатирует эксперт.

По словам аналитика, в отношении России пока однозначного понимания нет, но, судя по графикам торгов, рынок этого не боится и российский рубль продолжает быть привлекательным для инвесторов, как и остальные рисковые активы.

Возможно, такое положение дел продлится до вступления Джо Байдена в должность президента США, которое планируется на 20 января 2021 года. Но и в этом случае, предполагает собеседник «ВМ», совершенно нет гарантий введения каких-либо санкций и, соответственно, какое-либо влияние на российскую валюту инаугурация за океаном не окажет.

— Пока не будут высказаны угрожающие заявления, приняты конкретные решения, это все нестрашно. Но предсказать, как Байден поступит, — сложно, — добавил Егоров.

Несмотря на то что в середине декабря рынок находится в ожидании и прогнозы аналитикам давать сложно, эксперт назвал возможный курс доллара в случае введения санкций: 77–78 рублей. Перед этим российская валюта, скорее всего, укрепится до 72–73 рублей к концу 2020 года.

Плюс, отметил специалист, на этой неделе состоится ряд важных событий, которые так или иначе могут задать вектор финансовой системы. Как минимум речь идет о финальном заседании Федеральной резервной системы во вторник–среду и о заседании Центробанка России по ключевой ставке 18 декабря. И неопределенность усложняет прогнозы на ближайшую перспективу. Фактически рынок находится в ожидании.

Генеральный директор инвестиционной компании Hamster Invest Петр Салтыков высказал похожее мнение. Он не уверен, что против России при Байдене введут серьезные санкции. А если их примут в отношении конкретных людей или небольших предприятий, рубль все равно продолжит укрепляться. Ничего нового в этом случае для страны не произойдет.

— Проблемы могут возникнуть только в случае глобальных ограничений со стороны США. А будут они или нет, еще неизвестно. Я думаю, что их не введут, — считает специалист.

На вопрос, не отыграл ли рынок уже заявление о планах введения санкций, эксперт ответил, что рубль укрепляется сейчас не поэтому, а за счет роста нефтяных котировок. По словам Салтыкова, с конца октября — начала ноября они выросли на 30–40 процентов. Плюс на курс рубля влияет слабость доллара по отношению к остальным валютам, включая тот же евро.

Финансовый эксперт так же, как и Александр Егоров, не дает прогнозов на январь, когда Байден планирует вступить в должность, но предполагает, что курс американской валюты не упадет ниже 70 и не станет выше 75 рублей до конца текущего года. А к апрелю 2021 года доллар вполне может подешеветь до 70 рублей.

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