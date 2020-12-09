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Палата представителей Конгресса США одобрила проект бюджета с санкциями против РФ
Фото: pexels.com / Karolina Grabowska

Палата представителей Конгресса США одобрила проект бюджета с санкциями против РФ

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Проект оборонного бюджета Соединенных Штатов на 2021 финансовый год был одобрен палатой представителей Конгресса страны. Решение по документу принято во вторник, 8 декабря.

Общий объем проекта превышает 740 миллиардов долларов и предполагает в том числе финансирование базовых потребностей Пентагона. На эти цели ему понадобится около 635,5 миллиарда долларов. Еще 26,6 миллиарда пойдут на выполнение программ в сфере нацбезопасности по линии американского Минэнерго. Также 69 миллиардов долларов выделят на проведение заграничных операций.

Кроме того, документом предусмотрено ужесточение санкций против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Помимо прочего, ограничительные меры расширят в отношении Анкары из-за покупки ею зенитных ракетных систем С-400. Наконец, примерно 250 миллионов долларов предоставят Украине на военную помощь.

Ранее проект оборонного бюджета США был согласован комиссией из представителей обеих палат Конгресса. Вскоре его рассмотрит Сенат. В случае его утверждения далее он поступит на подпись президенту, передает ТАСС.

Отметим, что финансовый год стартовал 1 октября.

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