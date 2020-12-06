Захарова ответила на призыв Вашингтона к ЕС по «Северному потоку — 2»

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала призыв американского посольства к странам Евросоюза наложить мораторий на строительство российского газопровода «Северный поток — 2».

Как напомнила Захарова в своем Facebook, в 2014 году в The Washington Times вышла статья под заголовком: «Администрация Рейгана предупреждала, что поставки Российского газа через Украину ослабят Запад». При этом нынешняя версия американского посольства в Германии гласит, что цель «Северного потока — 2» — «обойти Украину и расколоть Европу».

Дипломат указала, что независимо от направлений поставок, «российская труба … вызывает у США десятилетиями одну реакцию — политической агрессии и незаконного противодействия».

Захарова предложила американской стороне вспомнить слова экс-госсекретаря США Кондолизы Райс о том, что при желании быть «ответственным игроком в международной экономике, надо играть по правилам».

Ранее исполняющая обязанности посла США в Германии Робин Куинвилл заявила, что «Северный поток — 2» является не просто экономическим проектом, а «политическим инструментом». Санкции ЕС в отношении газопровода свидетельствовали бы о том, что Европа больше не будет мириться с «постоянным злонамеренным поведением России», считает американский дипломат.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих стран считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал это, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Известно, что 23 июля сенат США одобрил оборонный бюджет на следующий год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

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