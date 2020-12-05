Посольство США в Берлине выступило с заявлением по «Северному потоку — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Посольство США в Берлине призвало Германию и Европейский союз наложить мораторий на строительство «Северного потока — 2». Об этом в субботу, 5 декабря, сообщила исполняющая обязанности посла США в Германии Робин Куинвилл.

По ее словам, подобное решение свидетельствовало бы о том, что Европа больше не будет мириться с «постоянным злонамеренным поведением России». Куинвилл считает, что «Северный поток — 2» является не просто экономическим проектом, а «политическим инструментом», который направлен на обход Украины и разделение Европы, сообщает газета Handelsblatt.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих стран считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал это, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Известно, что 23 июля сенат США одобрил оборонный бюджет на следующий год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

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