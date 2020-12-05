Способное достроить «Северный поток — 2» судно остановило движение

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое покинуло порт Калининграда 3 декабря и направилось в сторону Германии, остановило движение и находится в 150 километрах от логистической базы проекта «Северный поток — 2». Об этом свидетельствуют данные системы позиционирования судов MarineTraffic.

«Академик Черский» остановился в 150 километрах от порта Мукран, который является логистической базой строительства газопровода. На сегодняшний день на базе находятся несколько судов, среди них «Умка».

Известно, что скорость судна-трубоукладчика была полностью сброшена. Это связали с «ограниченной возможностью маневрировать».

Ранее стало известно, что оператор «Северного потока — 2» возобновит работы по строительству газопровода 5 декабря.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих стран считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал это, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Известно, что 23 июля сенат США одобрил оборонный бюджет на следующий год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

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