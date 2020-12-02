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Энергетик оценил способ Германии обойти санкции США против «Северного потока — 2»
У «Академика Черского» есть еще порядка шести месяцев, чтобы добраться до пункта работ / Фото: Скриншот видео YouTube-канала «Владимир Евдокимов»

Энергетик оценил способ Германии обойти санкции США против «Северного потока — 2»

Камран Гасанов

Экономика

Германия придумала способ обхода американских санкций против «Северного потока — 2». Поможет ли он скорому завершению строительства газопровода, «Вечерней Москве» объяснил эксперт по энергетике Александр Фролов.

Власти федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания планируют создать фонд против изменения климата. Туда будет включен и газопровод «Северный поток — 2», который рассматривается «важнейшим компонентом для защиты окружающей среды». Газета Bild уточняет, что немцы создадут специальную компанию, через которую фирмы, находящиеся под угрозой санкций США, смогут работать с Россией без прямого отношения к «СП-2».

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов считает, что инициатива федеральной земли Германии обезопасит финансирование проекта.

— Насколько я понимаю, в данном случае речь идет о защите одной из «болевых точек» проекта — финансирования. Наряду со страхованием и сертифицированием оно попадает в расширенный список подсанкционных видов деятельности в рамках строительства газопроводов, идущих из России к побережьям Германии и Турции, — сказал он в беседе с «Вечерней Москвой».

В то же время полностью избавить «СП-2» от санкций США немецкому фонду не удастся, полагает Фролов.

— Принятая мера не исключает других вариантов воздействия на «Северный поток — 2», но демонстрирует готовность Германии биться за реализацию проекта, — добавил эксперт.

Германия на федеральном уровне не раз критиковала санкции США против газопровода по дну Балтики и говорила, что он будет завершен. В середине октября министр иностранных дел Хайко Маас заявил, что «СП-2» будет достроен, но когда это произойдет, он не знает.

Строительство «Северного потока — 2» остановилось после санкций президента США Дональда Трампа в декабре 2019 года. Швейцарская компания Allseas прекратила работы по укладке трубы, боясь попасть под ограничения. «СП-2» построен на 90 процентов. После этого российские власти дали понять, что будут завершать проект самостоятельно.

Накануне в СМИ проходили сообщения, указывающие на возобновление строительных работ. Недавно российское судно «Иван Сидоренко», которое может быть использовано для подачи труб, вышло из порта Калининграда в Балтийское море. В тот же день, 1 декабря, представитель германского федерального ведомства судоходства и гидрографии BSH Мерле Мансфельд сообщил «Интерфаксу», что российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» может начать работы по достраиванию «Северного потока — 2».

«Северный поток — 2» — газопровод по дну Балтийского моря, соединяющий российский портовый поселок Усть-Лугу с немецким городом Грайфсвальд. Проект состоит из двух ниток газопровода с мощностью каждого по 55 млрд кубометров в год.

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