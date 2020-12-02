СМИ узнали, как Германия планирует обойти санкции США по «Северному потоку — 2»

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

У Германии есть способ обойти санкции США против «Северного потока — 2». Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на свои источники.

По информации таблоида, власти Мекленбурга — Передней Померании планируют создать специальный фонд, целью которого станет противодействие изменению климата. Иначе говоря, российский газопровод в этой связи могут определить как «важнейший элемент для защиты окружающей среды».

Уточняется, что для работы спецфонда также будет основано коммерческое предприятие. Поставляемые им продукты и услуги, по сути, будут нужны для завершения проекта. Таким образом, компании ФРГ, которые могут попасть под ограничения со стороны Вашингтона, получат право оказывать российской стороне услуги через вышеуказанные фонд и предприятие.

Как утверждает издание, технически ни одна организация не будет числиться как работающая с «Северным потоком — 2», а значит и санкции США не должны их коснуться.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих стран считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал это, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Известно, что 23 июля сенат США одобрил оборонный бюджет на следующий год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

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