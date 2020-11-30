СМИ: Украина причастна к разработке санкций в отношении «Северного потока — 2»

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Американское деловое издание The Wall Street Journal сообщило, что в разработке санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2» участвовали украинские лоббисты Вадим Гламаздин и Александр Харченко.

Так, речь идет о сотруднике «Нафтогаза» Вадиме Гламаздине, который отвечает в компании за взаимодействие с властями, а также о Харченко, которого связывают с Советом национальной безопасности и обороны Украины.

По данным издания, указанные украинцы около 4 лет «закулисно работают в Вашингтоне» с целью помешать строительству газопровода. Им оказывал помощь американский лоббист Дэниел Вадич.

В статье указано, что Вадич занимался разработкой антироссийских санкций, из-за которых американская нефтегазовая корпорация ExxonMobil отказалась от сотрудничества с «Роснефтью».

— Эту же тактику мы применили к «Северному потоку — 2», — заявил Дэниел Вадич.

Гламаздин и Харченко выявили, что РФ не располагает судами для укладки труб нужного диаметра, поэтому решили направить свои усилия на ограничение работ именно таких трубопрокладчиков, сообщает газета. Уточняется, что в итоге из-за угрозы санкций Соединенных Штатов швейцарская компания Allseas приостановила работы.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих стран считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал это, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Известно, что 23 июля сенат США одобрил оборонный бюджет на следующий год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

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