Компания, строящая «Северный поток — 2», назвала дату возобновления работы

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Компания, осуществляющая строительство газопровода «Северный поток — 2», намерена возобновить работы по созданию морской магистрали. Об этом в субботу, 28 ноября, рассказали в пресс-службе Nord Stream 2.

Там добавили, что специалисты планируют завершить небольшой участок в германских водах.

— Мы планируем возобновить работы по трубоукладке с использованием судна с якорным позиционированием в исключительной экономической зоне Германии (ИЭЗ) в этом году, — отметили в компании.

Как уточняется, работы возобновят 5 декабря. Позднее станет известно судно, которое будет применяться при строительстве. Представители Nord Stream 2 планируют уложить отрезок протяженностью в 2,6 километра на каждой из ниток газопровода, передает Интерфакс.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих стран считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал это, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Известно, что 23 июля сенат США одобрил оборонный бюджет на следующий год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

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